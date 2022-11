Deutsche Industrie: Löhne sollen kräftig steigen

Lesezeit: 4 min

Arbeitgeber und Gewerkschaft haben sich in der Metall- und Elektroindustrie angesichts der hohen Teuerungsraten auf eine kräftige Lohnerhöhung geeinigt.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Kundgebung für höhere Löhne in der Metallindustrie am Donnerstag in Köln Niehl. (Foto: dpa)

Foto: Thomas Banneyer