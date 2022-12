China wehrt sich mit WTO-Klage gegen Bidens Chip-Sanktionen

Lesezeit: 2 min

Auch aus Reihen der EU und deutscher Industrieller klingt Kritik an Washingtons Chipkrieg an, während Japan und die Niederlande ihren Widerstand gegen einen Anschluss an die US-Sanktionen aufzugeben scheinen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Eine Bosch-Mitarbeiterin betrachtet einen Silizium-Wafer in einem Gelbraum. (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Lesen Sie in diesem Artikel: wie sich China jetzt gegen die US-Sanktionen zu wehren versucht

warum EU und deutsche Industrie den US-Kurs teils kritisch sehen

was für Auswirkungen der Chipkrieg auf Verbraucherpreise haben könnte article:full_access