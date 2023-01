Bitcoin-Kurs steigt plötzlich steil an, über 20.000 Dollar

Lesezeit: 1 min

Der Bitcoin-Kurs ist in der Nacht zum Samstag steil angestiegen. Der plötzliche starke Ausbruch nach oben folgt einem langen Verharren auf niedrigen Preisen.

Der Bitcoin-Kurse ist in der Nacht zum Samstag vorübergehend bis auf auf 21.300 Dollar angestiegen. Noch eine Woche zuvor lag der Kurs unterhalb von 17.000 Dollar. Doch im Verlauf der Woche stieg der Kurse immer weiter und immer steiler an. Inzwischen hat der Kurs wieder etwas nachgegeben, notiert aber weiterhin oberhalb von 20.000 Dollar.

Es ist das erste mal seit dem 8. November letzten Jahres, dass der Bitcoin-Kurse über 20.000 Dollar liegt. Fast alle anderen Kryptowährungen verzeichneten ebenfalls starke Gewinne. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen stieg zum ersten Mal seit Anfang November vorübergehend auf über 1 Billion Dollar.

Die Kursanstiege folgen auf einen Berichte, wonach die Inflation im Januar gegenüber dem Dezember zurückgegangen ist. Die US-Notenbank könnte nun zu kleineren Zinserhöhungen übergehen, auch wenn sie die Zinsen wahrscheinlich noch längere Zeit weiter erhöhen wird. Dies hat Risikoanlagen Auftrieb gegeben, neben Bitcoin etwa auch dem Aktienindex Nasdaq-100, der sechs Tage in Folge zugelegt hat. (Grafik: coinmarketcap.com)

"Kryptoassets haben sich nach den schwachen CPI-Daten gut entwickelt, was darauf hindeutet, dass die Korrelation von Kryptowährungen mit der Makroökonomie nicht so bald verschwinden wird", zitiert Bloomberg Sean Farrell, den Leiter der Strategie für digitale Anlagen beim Marktforscher Fundstrat.

"Die Kursentwicklung in dieser Woche ist sicherlich ermutigend", und sofern es nicht zu Zwangsliquidationen bei dem in Schwierigkeiten geratenen Kryptounternehmen DCG [Digital Currency Group] kommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die absolute Talsohle bei den Kryptopreisen erreicht ist", so Farrell.

Vor dem jüngsten Ausbruch bewegte sich der Bitcoin-Preis über viele Woche in einer engen Spanne zwischen 16.000 und 17.000 Dollar. Die Aufwärtsbewegung hat die Short-Wetten überrumpelt. Laut Daten von Coinglass haben die Krypto-Short-Liquidationen in fünf der letzten sechs Tage die Marke von 100 Millionen Dollar überschritten. Die Summe vom Samstag war die höchste und überstieg 296 Millionen Dollar.

"Der Rückgang des Verbraucherpreisindexes in Verbindung mit der Ankündigung, dass die FTX-Liquidatoren 5 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln zurückerhalten haben, hat den Kryptomärkten viele Faktoren gegeben, um das Makrobild zu vergessen, das immer noch bärisch ist", sagte Hayden Hughes, Chief Executive Officer der Social-Trading-Plattform Alpha Impact, in einer Nachricht am Samstag.