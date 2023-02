Lesezeit: 7 min

Die EU will in Zukunft Klimabehauptungen wie „nachhaltig“ strenger kontrollieren und das sogenannte Greenwashing bestrafen. Ein geleakter Vorgabenentwurf zeigt nun wie man genau vorgehen will.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, bei einer Rede im Europäischen Parlament. (Foto: dpa) Foto: Philipp von Ditfurth

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Vorgaben die EU Unternehmen machen will

Weshalb Verbrauchergruppen den Entwurf kritisieren

Warum eine Expertin die Einhaltung der Vorschriften skeptisch sieht article:full_access