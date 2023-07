Lesezeit: 1 min

In Kürze beginnt der Prozess im Betrugsskandal um die Kryptobörse FTX. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun weitere schwere Vorwürfe gegen FTX-Gründer Bankman-Fried. Er soll versucht haben, im Vorfeld des Prozesses Zeugen zu beeinflussen.

FTX-CEO Sam Bankman-Fried nimmt an einer Pressekonferenz in der FTX Arena in Miami teil. (Foto: dpa)

Foto: Matias J. Ocner