Die jüngsten Zahlen belegen, dass es notwendig ist die Handelsstrategie gegenüber der chinesischen Wirtschaftsmacht zu ändern. China hat seine Anteil an den EU-Importen in den vergangenen zwei Jahren deutlich ausgebaut. Eine Zunahme dieser Entwicklung bringt deutsche Unternehmen in Gefahr. Viele deutsche Unternehmen suchen nach neuen Investitionsmöglichkeiten außerhalb Chinas.

Die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen bleiben ein wichtiges Element der bilateralen Zusammenarbeit mit China. Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen, r), Außenministerin, mit Qin Gang, Außenminister von China (l). (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

