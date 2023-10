Lesezeit: 12 min

Der italienische Wissenschaftsjournalist Marco Pizzuti spricht über die wenig diskutierte Thematik der Wetterwaffen und das starke militärische Interesse der USA an dieser Technologie. Die Bemühungen, den Einsatz solcher Waffen zu verbieten ist begrenzt. Welche Strategische Bedeutung könnte diese Technologie im Vergleich zu Atomwaffen in Zukunft haben?

Anders als über chemischen, Bio- und Nuklearwaffen wird über Wetterwaffen wenig diskutiert. Gibt es sie überhaupt? Oder sind sie reine Fiktion? Jedenfalls existieren zahlreiche Patente zu Aspekten der Wettermanipulation. Bereits im Jahr 1977 hat sich die UNO mit dem Thema befasst. Und im Jahr 2002 unterzeichneten nicht weniger als 188 russische Duma-Abgeordnete einen Appell an die UNO, um gegen amerikanische Klimawaffen zu protestieren. Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten sprachen mit dem italienischen Wissenschaftsjournalisten und Bestseller-Autor Marco Pizzuti über beunruhigende Entwicklungen an der Wetterfront.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Was hat es mit dem Dokument "Owning the weather in 2025“ (Das Wetter bis zum Jahr 2025 beherrschen) auf sich? Wie realistisch ist es?

Marco Pizzuti: Einer der größten Wünsche der Menschheit war es schon immer, die Kräfte der Natur beherrschen zu können, und obwohl die Existenz des Geo-Engineering von den institutionellen Quellen aller NATO-Länder kategorisch geleugnet wird, gibt es viele Beweise, Dokumente und eingetragene Patente, die stattdessen das extreme militärische Interesse der Vereinigten Staaten an dieser Technologie belegen, die vom Pentagon bereits seit einiger Zeit entwickelt und tatsächlich eingesetzt wird. So diskutierte das US-Verteidigungsministerium bereits 1947 über die rechtlichen Konsequenzen von Experimenten mit Klimawaffen, die Blitze auf den Boden schleudern sollten. [1] Der erste historisch belegte offizielle Einsatz dieser Technologie geht auf die „Operation Popeye“ zurück, die die Amerikaner von 1967 bis 1972 im Vietnamkrieg durchführten. Dabei wurden Wolken mit Chemikalien wie Silberjodid und Bleijodid geimpft, um sintflutartige Regenfälle auszulösen und die Monsunzeit zu verlängern, insbesondere über den Gebieten des Ho-Chi-Minh-Pfads. Der so erzeugte Dauerregen verlängerte die Monsunzeit um 30 bis 45 Tage in den südostasiatischen Gebieten mehrerer Länder (Thailand, Kambodscha, Laos und Vietnam), die von der chemischen Besprühung betroffen waren, und verlangsamte erfolgreich die Bodenbewegung der feindlichen Streitkräfte. Dabei handelte es sich um eine streng geheime Operation, die von der CIA ohne die offizielle Genehmigung des damaligen Verteidigungsministers Melvin Laird durchgeführt wurde, der gegenüber dem Kongress die Existenz eines Programms zur Veränderung des Klimas als taktische Waffe[2] kategorisch bestritten hatte.

Nach Ereignissen wie diesen verabschiedeten die Vereinten Nationen 1977 eine Resolution, die den Einsatz von Klimawaffen[3] verbot, doch 19 Jahre später war die Entwicklung des Geo-Engineering bereits weit fortgeschritten, und 1996 veröffentlichte die United States Air Force (USAF) einen Militärbericht, in dem die technische Möglichkeit der Einrichtung eines globalen Klimakontrollsystems auf der Grundlage künstlicher Manipulationen der Atmosphäre und der Ionosphäre vorgestellt wurde. Eines der wichtigsten Systeme, die in dem Dokument mit dem Titel „Weather as a force multiplier: Owning the weather in 2025“ (Wetter als Kraftmultiplikator: Die Kontrolle über das Wetter im Jahr 2025) erwähnt wurden, waren Mikrowellen und Aerosole (Versprühen von Chemikalien in die Luft), die von unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) [4] in den Himmel gesprüht wurden. Da es sich jedoch um einen militärischen Bericht handelte, bei dem geheime, von der UNO nicht zugelassene Technologien zum Einsatz kamen, wurde in der Einleitung des Dokuments jegliche Verantwortung der Regierung ausgeschlossen. Stattdessen rückte man das vermeintlich philanthropische Ziel der Bewältigung von Naturkatastrophen in den Vordergrund, die in einer Welt, in der die Bevölkerung ständig wächst, zu Wasser- und Nahrungsmittelknappheit führen: : „2025 ist eine Studie, die auf Anweisung des Stabschefs der Luftwaffe erstellt wurde, um die Konzepte, Fähigkeiten und Technologien zu untersuchen, die die Vereinigten Staaten benötigen, um auch in Zukunft das dominierende Luft- und Raumfahrtland zu bleiben. Dieser am 17. Juni 1996 vorgelegte Bericht wurde von der Schule des Verteidigungsministeriums im akademischen Interesse der Förderung von Konzepten im Zusammenhang mit der Landesverteidigung frei erstellt. Die in diesem Bericht geäußerten Ansichten sind die der Autoren und spiegeln nicht die offizielle Politik oder Position der US-Luftwaffe, des Verteidigungsministeriums oder der Regierung der Vereinigten Staaten wider.“

In dem Dokument heißt es, dass die US-Luftwaffe bereits 1996, also zum Zeitpunkt der Abfassung des wissenschaftlichen Berichts, in der Lage war, Nebel, Wolken, Überschwemmungen, Gewitter und erzwungene Wüstenbildung künstlich zu erzeugen, allerdings nur über bestimmte Gebiete, und dass es daher notwendig war, das Ziel der globalen Klimakontrolle in den folgenden Jahrzehnten zu erreichen: „Bis 2025 muss ein System zur globalen Klimakontrolle geschaffen werden, das zuverlässig und genau ist und in Echtzeit arbeiten kann. Heute können Klimaveränderungen und die Veränderung von Wetterphänomenen nur in einem begrenzten Gebiet und für einen begrenzten Zeitraum durchgeführt werden. Innerhalb der nächsten drei Jahrzehnte wird sich die Technologie zur Veränderung des Klimas dahingehend weiterentwickeln, dass das Wetter in großem Maßstab manipuliert werden kann. Um diese Fähigkeit mit einem hohen Maß an Genauigkeit zu erlangen, müssen bestimmte technologische und rechtliche Hürden überwunden werden [...]. In den kommenden Jahrzehnten wird das Bevölkerungswachstum Druck auf die Verfügbarkeit von Wasser und Nahrungsmitteln ausüben. Durch Naturkatastrophen bedingte Ernteausfälle werden Regierungen und andere Organisationen dazu veranlassen, die Suche nach immer genaueren und zuverlässigeren Technologien zur Klimaveränderung fortzusetzen [...]. Unseren Prognosen zufolge wird die Militärtechnologie bis 2025 in der Lage sein, das Klima sowohl auf der Mesoskala (<200 km2) als auch auf lokaler Ebene zu beeinflussen“.[5]

Merkwürdigerweise begann das Phänomen der hartnäckigen Kondensstreifen (die sich nicht auflösen und sich allmählich über weite Gebiete ausbreiten, bis hin zur Veränderung des Klimas durch die Bildung eines milchigen Umhangs) am Himmel über dem gesamten Westen Ende der 1990er Jahre, d. h. nach der Veröffentlichung des USAF-Berichts. Das Auftreten dieser Kondensstreifen, die sich so sehr von gewöhnlichen Kondensstreifen unterscheiden (bis in die 1990er Jahre waren Kondensstreifen selten und lösten sich innerhalb weniger Minuten auf, während sie später hartnäckig und so häufig auftraten, dass sie den Himmel fast überall und zu jeder Tageszeit bedeckten), war Gegenstand zahlreicher parlamentarischer Anfragen in der ganzen Welt, und eine der jüngsten wurde 2013 vom derzeitigen italienischen Vizepremierminister Matteo Salvini eingereicht. [6]

Eine Recherche in der Patentdatenbank zeigt auch, dass bereits 1891 ein Verfahren zur künstlichen Erzeugung von Regen registriert wurde: US0462795 - July 16, 1891 - Method Of Producing Rain-Fall. [7]

In der Folge wurden mindestens 174 weitere Patente zur Klimaveränderung angemeldet, von denen das letzte im Jahr 2013 eingesehen wurde: „US8373962 - February 12, 2013 - Charged seed cloud as a method for increasing particle collisions and for scavenging airborne biological agents and other contaminants “.[8]

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Lassen Sie uns über die wissenschaftlichen Grundlagen der einzelnen Wetterwaffen sprechen. Wenn ich ein Erdbeben oder einen Tsunami auslösen wollte, was müsste ich dann tun? Nach welchen wissenschaftlichen Prinzipien würde eine solche Waffe funktionieren?

Marco Pizzuti: Die Funktionsprinzipien der geophysikalischen Waffen zur Erzeugung seismischer Erschütterungen und Tsunamis sind zwar wenig bekannt, aber sehr einfach zu erklären und anzuwenden. Historisch gesehen gehen sie auf die Experimente und bahnbrechenden Studien zurück, die Ende des 19. Jahrhunderts von Nikola Tesla durchgeführt wurden, dem Erfinder der modernen funkgesteuerten Wechselstrom-Elektromotoren, der Computer-Logikgatter und Hunderter anderer außergewöhnlicher Erfindungen. Im Jahr 1899 verließ der in Serbien geborene Wissenschaftler sein Haus in New York, um auf dem Gipfel des Pikes Peak in der Nähe von Colorado Springs ein neues Labor zu errichten und dort eine Reihe revolutionärer Experimente durchzuführen. Eines seiner Ziele war die drahtlose Übertragung von elektrischer Energie durch natürliche Medien wie Luft und Untergrund. Da alle Materie aus Atomen besteht, die sich zu Molekülen zusammenballen, die in bestimmten, genau bestimmbaren Frequenzen schwingen, erkannte er, dass er das Prinzip der Resonanz ausnutzen konnte, um die Schwingungen der unterirdischen Bodenmoleküle so weit zu beschleunigen, dass lokale seismische Erschütterungen ausgelöst wurden, indem er elektrischen Strom mit den entsprechenden Frequenzen in den Boden pumpte. Dieselbe Technik könnte auch auf dem Meeresboden eingesetzt werden, um Tsunamis auszulösen, und Tesla nannte diese Technologie „Tele-Geo-Dynamik“.[9]

Nach seinem Tod am 7. Januar 1943 wurde das Versuchsmaterial aus seinem Labor von der amerikanischen Regierung beschlagnahmt und nur teilweise an das Belgrader Museum zurückgegeben. Einige seiner Studien wurden außerdem aus Gründen der nationalen Sicherheit für streng geheim erklärt. In den späten 1980er Jahren wiederholte Dr. Brooks Agnew unwissentlich einige der von Nikola Tesla in Colorado Springs durchgeführten Experimente und bestätigte damit dessen Behauptungen. Eine Ölgesellschaft hatte ihn mit der Aufgabe betraut, Öl- und Gasvorkommen unter der Erde aufzuspüren, indem er sie mit ELF-Wellen (Extremely Low Frequency) unter Verwendung der Technik der terrestrischen Tomographie kartierte. Agnes stellte jedoch fest, dass einige Frequenzen der ELF-Wellen unbeabsichtigt seismische Erschütterungen auslösen können. Seine Aussage zu diesem Thema ist sehr deutlich: „Im Frühjahr 1987 fuhren wir nach Rosburg, Oregon, um mit der ELF-Wellentechnologie fossile Brennstoffvorkommen zu lokalisieren, aber während unserer Forschung hatten wir unerwartete Ergebnisse, denn unmittelbar nachdem wir den Wellenstrahl eingestrahlt hatten, ereignete sich ein Erdbeben mit einer Stärke von 4,5 auf der Richterskala. Wir waren erstaunt über die Konsequenz der beiden Ereignisse. Es genügte, ELF-Wellen auszustrahlen, um ein Erdbeben auszulösen!“.

Nach jahrelanger Erfahrung auf diesem Gebiet reproduzierte Agnew das Experiment mit ELF-Wellen in kleinerem Maßstab in einem Modell, um dieses physikalische Phänomen auf der Resonanzfrequenz auch dem Fernsehpublikum zu zeigen. Die Möglichkeit, mit niederfrequenten elektromagnetischen Wellen seismische Erschütterungen auszulösen, wurde in wissenschaftlichen Berichten der NASA, die von der US-Regierung anerkannt wurden, offiziell bestätigt: „Aufzeichnungen von geoakustischen Emissionen [...] haben die Auswirkungen des Einflusses eines elektromagnetischen Feldes auf Krustenverformungsprozesse und die reale Existenz von elektromagnetischen Auslösephänomenen bestätigt“. [10] Studien und Experimente der NASA haben gezeigt, dass Erdbeben und Tsunamis auch durch Veränderungen der elektromagnetischen Ladungen in der Ionosphäre ausgelöst werden können: „Die Ergebnisse von Feld- und Laborexperimenten zur elektromagnetischen Auslösung seismischer Ereignisse erlauben es uns, das Problem der Beziehungen zwischen Lithosphäre und Ionosphäre aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wenn man bedenkt, dass die Stromdichte, die in der Erdkruste durch eine künstliche elektrische Quelle erzeugt wird, mit der Dichte der tellurischen Ströme vergleichbar ist, die bei schweren ionosphärischen Störungen (z. B. Magnetstürmen) induziert werden, könnte es unter bestimmten günstigen Bedingungen in der Lithosphäre möglich sein, Erdbeben durch elektromagnetische Störungen in der Ionosphäre auszulösen“.[11]

Die von der US-Luftwaffe errichtete HAARP-Anlage, die elektromagnetische Wellen aussendet, ist jedoch gerade wegen ihrer Fähigkeit, mit einer Leistung von 500 Megawatt erhebliche elektromagnetische Veränderungen in der Ionosphäre zu bewirken, Gegenstand vieler Kontroversen. Offiziell handelt es sich um eine Sendeantennenanlage, die ausschließlich zum Zweck der wissenschaftlichen Erforschung der Auswirkungen von Mikrowellen in den oberen Schichten der Atmosphäre und der Ionosphäre im Hinblick auf den militärischen Funkverkehr errichtet wurde. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass eine solche Anlage auch als geophysikalische Waffe eingesetzt werden kann, da alle erheblichen elektromagnetischen Veränderungen, die in der Ionosphäre erzeugt werden, das Klima und seismische Ereignisse beeinflussen.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Und um Gewitter, plötzliche Regenfälle oder Dürreperioden zu verursachen?

Marco Pizzuti: Es war auch derselbe Wissenschaftler Nikola Tesla, der als erster das System zur Erzeugung aller möglichen Wetterphänomene (Trockenheit, Regen usw.) entdeckte. Dies geschah Ende des 19. Jahrhunderts bei den Experimenten von Colorado Springs zur drahtlosen Energieübertragung in der Ionosphäre. Nachdem er einen ionisierenden Projektor mit Eigenschaften konstruiert hatte, die denen der erst in den 1960er Jahren offiziell erfundenen Laser ähnelten, nutzte er ihn, um elektrisch leitende Luftkorridore zu schaffen, die in gerader Linie über Dutzende von Kilometern über dem Boden durch die Atmosphäre verliefen (Luft ist ein natürlicher elektrischer Isolator). Auf diese Weise konnte er enorme Mengen an Strom und Mikrowellen in den Bereich der Atmosphäre schicken, in dem die Luft so verdünnt ist, dass sie elektrisch leitfähig ist. Im zivilen Bereich ist diese Tesla-Technologie bis heute so gut wie unbekannt, aber Japan wird sie im Jahr 2025 nutzen, um Solarstrom aus dem Weltraum zu einer Empfangsstation am Boden zu übertragen. [12]

Bei diesem futuristischen Experiment, das von der örtlichen Bevölkerung mit Erstaunen verfolgt wurde, entdeckte der Wissenschaftler, dass es durch die Elektrifizierung der Ionosphäre vom Boden aus möglich ist, das Wetter zu verändern, den Himmel zu beleuchten und künstliche Nordlichter zu erzeugen. Mit moderner Technik ist die künstliche Veränderung des Klimas also nicht nur machbar, sondern auch sehr einfach zu bewerkstelligen. Um jedoch die Regen- und Dürretechnologie viel effizienter und präziser zu machen, ist es notwendig, die untere Atmosphäre durch das Versprühen von Chemikalien, die die Luft ionisieren können, elektrisch leitfähig zu machen.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Und Brände wie etwa Waldbrände?

Marco Pizzuti: Alle schwerwiegenden Waldbrände, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, sind auf Brandstiftung zurückzuführen, und dank einiger offizieller Aufnahmen können wir mit relativer Sicherheit feststellen, dass die meisten von ihnen mit Militärtechnologie ausgelöst wurden: gerichtete Energiewaffen, die das Resonanzprinzip ausnutzen. Wenn wir den Brand in Kalifornien im Jahr 2017 mit dem Brand in Rhodos im Jahr 2023[13] vergleichen, stellen wir fest, dass beide Brände die Handschrift gerichteter Energiewaffen tragen, denn die offiziellen Aufnahmen der weltweit größten Nachrichtensender dokumentieren, dass die Bäume von innen und nicht, wie sonst üblich, von außen brennen. [14]

Die durch internationale Konventionen verbotenen gerichteten Energiewaffen, die die Vereinigten Staaten auch während des Irak-Krieges heimlich einsetzten (z. B. die "Zeus" genannte Mikrowellenkanone), nutzen das Prinzip der Resonanz und können durch die Einstrahlung von Mikrowellen mit den entsprechenden Frequenzen die Schwingungsfrequenz der Moleküle eines beliebigen Materials beschleunigen, bis es von innen heraus verbrennt. So berichteten Zeugen der „Schlacht auf dem Flugplatz“, die im April 2003 im Irak stattfand, von toten Soldaten, die von unsichtbaren Strahlen getroffen wurden, die nur bestimmte Körperteile verbrannten. Das unverkennbare Merkmal dieser Technologie, das sie erheblich von den Auswirkungen normaler Brände unterscheidet, besteht darin, dass sie eine sehr selektive Art der Verbrennung hervorruft, die nicht nur von innen wirkt, sondern auch benachbarte Materialien, die eine andere Resonanzfrequenz aufweisen, unversehrt lässt. Es ist kein Zufall, dass diese „Merkwürdigkeit“ auf Fotos zu sehen ist, die in Kalifornien, Rhodos und vielen anderen großen Bränden der letzten Jahre aufgenommen wurden, wie z. B. dem jüngsten Brand auf den Hawaii-Inseln, bei dem in der Nähe des Hafens ankernde Boote sogar einzeln Feuer fingen. Die Indizien, um nicht zu sagen die Beweise, die auf gerichtete Energiewaffen hindeuten, sind zahllos: Leichtmetallfelgen von Autos, die durch die hohen Temperaturen in der Nähe der Fensterscheiben vollständig geschmolzen sind, blieben unversehrt, Häuser, die abbrannten wobei die Bäume, die sie umgaben, unversehrt blieben usw. Fotos von Stadthäusern, die während des kalifornischen Waldbrandes 2018 in der Nähe von Bäumen verbrannt sind.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Welche strategische Bedeutung kommt meteorologischen Waffen im Vergleich zu biochemischen oder nuklearen Waffen zu?

Marco Pizzuti: 1957 erkannte das US Advisory Committee on Climate Control ausdrücklich das enorme militärische Potenzial des Geoengineering an und erklärte, dass es wichtiger werden könnte als die Atombombe. Aus militärischer Sicht sind geophysikalische Waffen zweifellos besser als Atomwaffen, da sie äußerst selektiv sind, keine Strahlung hinterlassen und ihre zerstörerische Wirkung genau auf die betroffenen Gebiete beschränkt werden kann. Darüber hinaus handelt es sich um eine Technologie, die zumindest potenziell auch in Friedenszeiten von der mächtigen finanzindustriellen Elite an der Spitze der Globalisierung verdeckt eingesetzt werden kann, um mit dem Schreckgespenst der Klimaapokalypse die von ihnen gewünschte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung durchzusetzen (z.B. soziale Kontrolle und Senkung des Lebensstandards der Bürger durch Einführung einer individuellen „Carbon Card“ zur Begrenzung des CO2-Ausstoßes der Bevölkerung, die zu Ökosteuern, Einschränkungen der Bewegungs- und Konsumfreiheit führt).

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wie groß sind die Gebiete, in denen meteorologische Waffen eingesetzt werden können? In Quadratkilometern?

Marco Pizzuti: Leider ist es nicht möglich, dies genau zu wissen, da es sich um eine geheime Militärtechnologie handelt, aber aus den von der USAF veröffentlichten wissenschaftlichen Berichten wissen wir, dass es bis 1996 möglich war, das Klima innerhalb einer Höchstgrenze von 200 Quadratkilometern zu verändern. Gegenwärtig glaube ich jedoch, dass es keine Grenzen gibt und dass die Größe des betroffenen Gebiets nur davon abhängt, wie viele Fahrzeuge bei solchen Operationen eingesetzt werden.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Gibt es Gegenmaßnahmen gegen geophysikalische Waffen? Oder Versuche, den Einsatz von meteorologischen Waffen zu verbieten?

Marco Pizzuti: Offiziell handelt es sich um Technologien, die es nicht gibt, und abgesehen vom UN-Verbot wurde wenig getan, um ihren Einsatz und ihre Erprobung zu verhindern. So unterzeichneten im Jahr 2002 nicht weniger als 188 russische Duma-Abgeordnete einen Appell an die UNO, um gegen amerikanische Klimawaffen zu protestieren und die Schließung der US-Anlage HAARP in Gakona (Alaska) zu fordern. In dem Dokument forderte Moskau Washington offiziell auf, den Bau und die Entwicklung der neuen geophysikalischen Waffen zur künstlichen Klimamanipulation aufzugeben.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Können wir abschätzen, ob und in welchem Umfang in den kommenden Jahren Wetterwaffen entwickelt werden? Wer wird Zugang zu ihnen haben - und wer nicht?

Marco Pizzuti: Ich glaube, dass geophysikalische Waffen, die auf extrem einfachen Funktionsprinzipien beruhen, bereits bis ins kleinste Detail perfektioniert wurden und in der Lage sind, Hagel in der Größe von Tennisbällen, Wasserbomben, Gewitterstürme und Dürren zu erzeugen. Offiziell gibt es sie jedoch nicht, und zumindest im Westen liegt das Monopol auf diese Technologie eindeutig in den Händen Washingtons und der Lobbys, die das Weiße Haus kontrollieren. Leider liegen uns keine offiziellen Daten über die Entwicklung dieser Technologien bei den anderen Großmächten wie Russland und China vor.

