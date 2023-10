Lesezeit: 2 min

Der Israel-Ticker: Meldungen zur aktuellen Lage im Nahost-Konflikt - mit dpa und Reuters

9:21 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sein Treffen mit dem Emir von Katar verteidigt. Katar habe eine wichtige Mittlerrolle inne, die es gerade dieser Tage auch nutze, sagte Scholz am Donnerstag bei seiner Regierungserklärung im Bundestag zum Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel. Scholz empfängt am Donnerstag den Emir von Katar in Berlin. Der Kanzler sagte weiter, er stehe in engem Kontakt mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi, der über Gesprächskanäle auch nach Gaza verfüge. Zudem spreche er noch am Donnerstag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. „Alle drei können bei der Vermittlung und Deeskalation in der aktuellen Lage eine wichtige Rolle spielen.“

09.15 Uhr: Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian wird in den Libanon reisen, um den israelisch-palästinensischen Konflikt zu besprechen. Das meldet die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den iranischen Botschafter im Libanon. Der Iran unterstützt die im Libanon einflussreiche Hibollah-Miliz, die wie die Hamas ein Erzfeind von Israel ist. Aus dem Süden des Libanons wurden mehrfach Ziele in Israel angegriffen. Erst am Mittwoch reklamierte die Hisbollah den Beschuss eines israelischen Militärpostens für sich.

08.48 Uhr: Das Internationale Rote Kreuz ist eigenen Angaben zufolge sowohl mit der Hamas als auch mit Israel in Kontakt wegen der von der Hamas genommenen Geiseln. „Als neutraler Vermittler sind wir zu humanitären Besuchen bereit, die Kommunikation zwischen Geiseln zu erleichtern und eine eventuelle Freilassung zu ermöglichen“, sagt der für die Region zuständige Direktor Fabrizio Carboni.

08.37 Uhr: Israel hat nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bei Deutschland unter anderem auch Munition für Kriegsschiffe angefragt. „Darüber werden wir uns jetzt mit den Israelis austauschen, worum genau es da geht“, sagt Pistorius am Rande eines Treffens mit seinen Nato-Kolleginnen und Kollegen in Brüssel. Er bestätigt zudem, dass Deutschland Israel zwei angefragte Drohnen vom Typ Heron TP zur Verfügung stellen werde.

07.05 Uhr: Von der Hamas kontrollierte Medien melden 15 getötete Palästinenser. Sie seien bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen seien dabei auch verletzt worden. Zuvor hatte Israel mitgeteilt, dass im Gazastreifen ein großangelegter Angriff laufe.

04.17 Uhr: Die Zahl der Toten im Gazastreifen ist auf 1200 gestiegen, rund 5600 Menschen wurden verletzt, berichten palästinensische Medien unter Berufung auf das Gesundheitsministerium des Gazastreifens. Rund 340.000 der 2,3 Millionen Einwohner des Gebietes seien durch den Krieg vertrieben worden, teilte die UNO mit. 65 Prozent der Vertriebenen befänden sich derzeit in Notunterkünften.

4:00 Uhr: Das israelische Militär hat als Reaktion auf die Terrorattacken der islamistischen Hamas sein Bombardement im Gazastreifen fortgesetzt. Derzeit laufe ein großangelegter Angriff gegen zur Hamas gehörende Ziele im Gazastreifen, teilten die Streitkräfte am frühen

01:16 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat Israel aufgefordert, nach den „Regeln des Krieges“ zu handeln. Es sei wirklich wichtig, dass Israel trotz all des Ärgers und des Frusts nach den Regeln des Krieges handele, so Biden in seiner Rede. Biden hatte US-Medien zufolge den israelischen Premier bereits in Gesprächen aufgefordert, die Zahl der zivilen Opfer in Gaza so gering wie möglich zu halten und nach dem Völkerrecht zu handeln.