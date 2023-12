Schonvermögen – was ist für den Staat tabu?

Lesezeit: 1 min

Nehmen Bürger staatliche Leistungen in Anspruch, dürfen die Behörden Teile des Vermögens darauf anrechnen. Allerdings gibt es ein paar Schutzmechanismen.

Der Begriff des Schonvermögens bezeichnet Einschränkungen bei der gesetzlich verankerten und von staatlichen Behörden durchgesetzten Verpflichtung zum Einsatz des eigenen Vermögens. Dabei kann es sich sowohl um Freibeträge als auch materielle (Vermögens-) Gegenstände handeln.

In Deutschland entfalten Bestimmungen zum Schonvermögen vor allem im Sozialrecht und im Unterhaltsrecht ihre Wirkung.

Wer kann Bürgergeld beziehen?