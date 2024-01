Lesezeit: 2 min

Der Jahreswechsel ist die Zeit der Prognosen. Diese fallen für Deutschland leider ungünstig aus, argumentiert der Ökonom Daniel Stelter im Interview.

Die Krisen innerhalb Deutschlands spitzen sich zu. Man muss gar nicht mehr in die Ukraine oder in Richtung Israel schauen, ohne dass einem schlecht werden kann: Wirtschaftsleistung, Vermögensschere, Bildungssystem. Und das Schlimmste: Der Großteil ist hausgemacht. Der Ökonom Daniel Stelter gibt einen Ausblick.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Sehr geehrter Herr Stelter, während die deutsche Wirtschaft in der Rezession steckt, kämpft die Bundesregierung gegen eine selbst verursachte Haushaltskrise und rutscht in Umfragen immer weiter ab. Steht 2024 eine Besserung bevor, oder werden sich die wirtschaftlichen und politischen Probleme Ihrer Einschätzung nach zuspitzen?

Daniel Stelter: Der Optimist in mir würde sagen: Es muss auch wieder nach oben gehen. Der Realist muss allerdings feststellen, dass die Rahmenbedingungen für einen solchen Aufschwung nicht günstig sind.

Wir erleben eine immer weitergehende Deglobalisierung, die sich auch in zunehmendem Protektionismus zeigt. Das trifft ein exportorientiertes Land wie Deutschland naturgemäß besonders.

Dass zeitgleich unsere Außenpolitik auf moralische Belehrung setzt, statt auf die Förderung der wirtschaftlichen Interessen, zeigt, wie sehr unsere Politik einer Bedeutungsillusion unterliegt. Die Kunden kaufen dann halt bei anderen.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Das Bundesverfassungsgericht hat die von der Bundesregierung betriebene Umwidmung von Milliardenkrediten für die Klima-Politik als illegal eingestuft und dadurch eine Haushaltskrise ausgelöst. Was sagt das Urteil aus Ihrer Sicht über den grundsätzlichen Zustand der politischen Führung des Landes aus?

Daniel Stelter: Alles. Die Politik – übrigens auch schon die Regierungen unter Merkel – verwenden viel Kraft darauf, Dinge zu verschleiern. Da werden Kosten negiert oder kleingerechnet, da wird Nutzen versprochen.

In Wirklichkeit gibt es viele Geschichten, die einfach nicht stimmen. Die Energiewende hatten wir gerade. In die gleiche Kategorie fällt der ökonomische Nutzen der Zuwanderung. Oder die angebliche „schwarze Null“, die es nie gegeben hat, wenn man sauber rechnet. Ganz zu schweigen von der Rente, die sicher sei.

Daneben die vielen großen und kleinen Tricksereien im Staatshaushalt. Schuldentöpfe als Sondervermögen, Griechenlandrettung die angeblich nichts kostet usw. Wenn wir ehrlich sind, dürfen wir nicht auf die Politik zeigen, sondern müssen uns an die eigene Nase fassen. Denn zum Belogen werden gehören zwei: Derjenige, der lügt und derjenige der sich belügen lässt – nicht selten, weil er die Lüge lieber hören möchte als die Wahrheit.

