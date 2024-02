Lesezeit: 3 min

Am Sonntag wird in der Hauptstadt neu gewählt und in Teilen die Zusammensetzung des Deutschen Bundestags neu bestimmt. Während die Wahlbürger in der Hauptstadt eher verwundert sind, befürchtet das politische Berlin eine Denkzettelwahl. Prominente Parteienvertreter könnten eine Quittung erhalten.

Wahlwiederholung: Carsten Linnemann und Ottilie Klein, die Generalsekretäre von Bundes- und Berliner CDU am Konrad-Adenauer-Haus. Beide hoffen auf Rückenwind. (Foto. dpa) Foto: Michael Kappeler

Lesen Sie in diesem Artikel: Wo Verschiebungen bei Mandaten zu erwarten sind

Was die Ampel-Koalition befürchten muss

Warum noch einmal neu gewählt wird in Berlin article:full_access