Lesezeit: 3 min

Aktienrente - so lautet ein Prestigeprojekt der FDP seit dem Wahlkampf 2021. Doch inzwischen ist wenig passiert, seit Monaten kündigt die Regierung lediglich ein Rentenpaket an. Am Dienstag soll zumindest das Rentenpaket endlich vorgestellt werden, mit dem Milliarden für die Rente in den Aktienmarkt fließen. Wird unser Geld verzockt?

Aktienrente: 200 Milliarden Euro Aktienkapital für die Rente - wird unser Geld verzockt? (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum Rentengelder in Aktien fließen sollen

Ob Rentner bald zu Aktienbesitzern werden

Was dieses Rentenpaket mit der Aktienrente zu tun hat article:full_access

