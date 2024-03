Die Redemokratisierung Polens - ein Gespräch

Lesezeit: 13 min

Ein demokratisches Land nach dem anderen sah sich in den vergangenen Jahren – manchmal in schicksalhafter Weise – der Verlockung autoritärer Populisten ausgesetzt. Diese versprachen, die wirtschaftliche Sicherheit der Wähler und „traditionelle“ Werte zu verteidigen. Was das konkret für Polen und Europa bedeutet.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk und die neuen Regierungsmitglieder im Sejm, dem Unterhaus des Parlaments (Fotos: dpa). Foto: Pawel Supernak

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Partei für Recht und Gerechtigkeit eine Bedrohung für Polens neue Regierung bleibt

Wie sich Polens aktueller politischer Wandel von 1989 unterscheidet

Ob Polens neue Koalition trotz Meinungsverschiedenheiten stabil bleiben kann article:full_access

