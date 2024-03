Lesezeit: 2 min

Steigende Preise in Deutschland und die Sparsamkeit der Bürger in Krisenzeiten sorgen dafür, dass nun auch die Wochenmärkte in den Städten zu kämpfen haben. Händler klagen über stark eingebrochene Umsätze.

Obst und Gemüse wird auf dem Wochenmarkt an einem Stand angeboten. Personalmangel macht auch vor den Wochenmärkten nicht halt. (Foto:dpa) Foto: Arne Dedert

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum Wochenmärkte weniger Kunden anlocken

Weshalb es zu Corona-Zeiten besser lief

Wie sich der Zweck von Wochenmärkten verändert hat article:full_access

