Lesezeit: 4 min

Eine Jury in einem New Yorker Gericht hat gestern den Unternehmer Donald Trump wegen insgesamt 34 Vergehen schuldig gesprochen - und zwar in allen Anklagepunkten. Die Jury brauchte nur zwei Tage, um sich über den Schuldspruch zu verständigen, der einstimmig ausfiel. Es ging um das Schweigegeld für Pornodarstellerin Stormy Daniels, das Trump in betrügerischer Absicht falsch verbucht hat. Ob er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, ist noch nicht entschieden. Politisch könnte dies jedoch den Wahlkampf zugunsten von Biden entscheiden.

Donald Trump (Republikaner), Ex-Präsident der USA und Präsidentschaftsbewerber, geht zu den Medienvertretern, nachdem er im Strafgericht von Manhattan in 34 Fällen für schuldig befunden wurde (Foto: dpa). Foto: Seth Wenig

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum es trotz einer Gefängnisstrafe für Donald Trump möglich ist, bei der US-Wahl im Herbst anzutreten

Wie die Verurteilung von Trump die Unterstützung seiner Wähler beeinflussen könnte

Welche Strategien Wahlkampfexperten empfehlen, um die Wählerstimmen in einem knappen Rennen zu gewinnen article:full_access

Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar Hier anmelden

Anmelden

Registrieren Benutzername oder Email-Adresse Passwort Code (just numbers) Anmelden Wenn Sie zuvor über FB / G + angemeldet waren, verwenden Sie bitte die Funktion 'Passwort vergessen' und geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten dann einen Link über den Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Passwort vergessen? Nach Eingabe Ihres Namens oder Ihrer Emailadresse erhalten Sie eine Email, in der Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Benutzername oder Email Absenden Lesen Sie viele Artikel kostenfrei. Newsletter bestellen, registrieren und weiterlesen.

Keine Verpflichtung - kein Abo. Emailadresse Passwort Passwort wiederholen Ich erkläre mich mit den AGB einverstanden (AGB...) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir der tägliche redaktionelle Email-Newsletter DWN-Telegramm an meine Emailadresse geschickt wird. Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der BF Blogform Social Media GmbH widerrufen, z.B. per Email an leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Registrieren Sie sind bereits registriert? Anmelden Hilfe bei der Anmeldung und Registrierung: leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Es gelten unsere AGB und Datenschutzbestimmungen