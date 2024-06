Lesezeit: 4 min

Am Flughafen Willy Brandt in Berlin-Schönefeld (BER) hat gestern mal wieder die Internationale Luft- und Raumfahrtmesse (ILA) ihre Pforten für Fachbesucher und technikaffines Publikum eröffnet. Der große Umschlagpunkt für neue Flugzeug-Order ist die ILA bis zum 9. Juni zwar nicht mehr, dieses Rennen hat Berlin gegen Farnborough in England und Le Bourget bei Paris endgültig verloren. Dennoch ist die Regionalmesse angesichts Kriegs-schwangerer Zeiten dieser Tage ein Ort, um Präsenz zu zeigen und politische Zeichen zu setzen. Die DWN geben Orientierung.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht beim Eröffnungsrundgang auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) auf dem Gelände vom Flughafen BER an einem mit einem Taurus-Marschflugkörpern bestückten Eurofighter vorbei. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die ILA im Vergleich zu Messen wie Farnborough und Le Bourget ins Hintertreffen geraten ist

Welches Signal der Bundeskanzler für die Luftfahrt-Branche und Wladimir Putin absendet

Wo die Wirtschaft dringend nachlegen muss, um nicht den Rüstungswettkampf zu verlieren article:full_access

