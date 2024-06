Lesezeit: 7 min

SpaceX-Chef Elon Musk verlegt den Firmensitz seiner Raumfahrtgesellschaft von Delaware nach Texas. Ein heftiger Schlag für das Steuerparadies und Hinweise darauf, wo derzeit in den USA das neue Unternehmer-Paradies entsteht. Als Nächstes soll in Dallas sogar eine Börse neu entstehen und in New York sowohl Nyse (Dow Jones) als auch Nasdaq an der Wall Street Kunden abspenstig machen. Ein Trendbericht der DWN, den auch investitionsfreudige deutsche Unternehmer zur Kenntnis nehmen sollten.

Whitacre Tower: Headquarter des Telekommunikation-Konzerns AT&T in Dallas (Foto: dpa). Foto: Larry W. Smith

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum Kalifornien seine Rolle als Motor der US-Wirtschaft an Texas verliert

Was sich die Börsenbroker und Investmenthäuser von der Börse in Texas versprechen

Wie sich Elon Musk südlich von Austin im früheren Siedlungsgebiet von Deutsch-Texas ausbreitet article:full_access

Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar Hier anmelden

Anmelden

Registrieren Benutzername oder Email-Adresse Passwort Code (just numbers) Anmelden Wenn Sie zuvor über FB / G + angemeldet waren, verwenden Sie bitte die Funktion 'Passwort vergessen' und geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten dann einen Link über den Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Passwort vergessen? Nach Eingabe Ihres Namens oder Ihrer Emailadresse erhalten Sie eine Email, in der Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Benutzername oder Email Absenden Lesen Sie viele Artikel kostenfrei. Newsletter bestellen, registrieren und weiterlesen.

Keine Verpflichtung - kein Abo. Emailadresse Passwort Passwort wiederholen Ich erkläre mich mit den AGB einverstanden (AGB...) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir der tägliche redaktionelle Email-Newsletter DWN-Telegramm an meine Emailadresse geschickt wird. Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der BF Blogform Social Media GmbH widerrufen, z.B. per Email an leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Registrieren Sie sind bereits registriert? Anmelden Hilfe bei der Anmeldung und Registrierung: leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Es gelten unsere AGB und Datenschutzbestimmungen