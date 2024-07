Lesezeit: 5 min

Einer der wichtigsten Hamas-Anführer soll in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden sein. Die Islamisten machen Israel dafür verantwortlich. Israel meldete zuvor den Tod eines Hisbollah-Kommandeurs, der für den Raketenangriff auf die Golanhöhen verantwortlich sein soll. Die Eskalationsspirale im Nahen Osten wird immer bedrohlicher.

Ein Plakat mit dem verstorbenen Hisbollah-Militärkommandeur Imad Mughnijeh (l-r), Hisbollah-Führer Sajjid Hassan Nasrallah und dem verstorbenen General der Revolutionsgarden Kassem Soleimani ist in der Nähe eines beschädigten Gebäudes zu sehen, das am Dienstagabend (30.07.2024) bei einem israelischen Luftangriff in den südlichen Vororten von Beirut (Libanon) getroffen wurde. (Foto: dpa)

Foto: Hussein Malla