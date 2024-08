Lesezeit: 5 min

Die Automobilbranche steht vor einem Wandel: Elektroautos sind auf dem Vormarsch. Während Tesla und etablierte Hersteller dominieren, überrascht Russland mit einem ehrgeizigen Plan. Ab 2025 will das Land, in Zusammenarbeit mit China, den globalen Elektroautomarkt erobern. Mit dem innovativen Modell „Atom“ und vereinten Kräften könnte diese unerwartete Partnerschaft für Furore sorgen. Wird Russland mit Chinas Hilfe erfolgreich sein oder scheitert das ambitionierte Projekt? Und was heißt das für den Industriestandort Deutschland?

Fasziniert von Autos? Wladimir Putin versucht sich als Auto-Zar und will ab 2025 mit Chinas Hilfe den Weltmarkt erobern. (Foto: dpa) Foto: Yue Yuewei

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie sich die Kooperation zwischen Russland und China auf Deutschland auswirkt

Ob das russische Elektroauto Potenzial hat, auf dem internationalen Markt erfolgreich zu sein

Welche Faktoren Erfolg oder Misserfolg des „Atom“ bestimmen? article:full_access

