Lesezeit: 3 min

Keine Trendwende in Sicht: Unternehmen in Deutschland blicken besorgt auf ihre kurzfristigen wirtschaftlichen Perspektiven, so eine jährliche Befragung des Kreditversicherers Coface. In bestimmten Branchen gibt es dennoch Lichtblicke.

Stürmisch: De-Risking-Strategien gewinnen für viele Firmen zunehmend an Bedeutung. (Foto: dpa) Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography

Im Folgenden: In welchen Branchen deutsche Firmen besonders pessimistisch sind

Welche drei Branchen hingegen mit eher positiven Erwartungen auf das Jahr 2025 blicken

Was laut den Unternehmen die größten wirtschaftliche Risiken sind 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Sie möchten Zugriff? Jetzt weiterlesen! Ab nur 2,99 pro Woche Nur bis 23. Oktober! Inklusive täglichem Newsletter Sofortiger, unbegrenzter Zugriff Weniger Werbung