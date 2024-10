Lesezeit: 1 min

Für Unternehmen in Deutschland wird es zunehmend schwieriger Kredite aufzunehmen: Rund 40 Prozent der an Krediten interessierten Industriebetriebe in diesen Bereich klagten über ein restriktives Verhalten der Banken - ein fast doppelt so hoher Anteil wie im Quartal zuvor. Setzt eine Stagnation bei der Bankenfinanzierung ein?

Der Kreditzugang für Unternehmen wird schwieriger. (Foto: dpa) Foto: Micha Korb

Im Folgenden: Wieso Banken Kreditanfragen aus bestimmten Wirtschaftsbereich besonders genau prüfen

Ob es einen Unterschied gibt bei mittelständischen Unternehmen und Großunternehmen

