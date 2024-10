Lesezeit: 2 min

In der Türkei wird ein Rüstungshersteller angegriffen. Die Regierung in Ankara macht die PKK für den Anschlag mit mindestens fünf Toten verantwortlich. Nun meldet die Türkei: Man habe 32 Ziele in Nordsyrien und im Irak aus der Luft angegriffen und zerstört.

Auf einem Unternehmensgelände der Türkischen Luft- und Raumfahrt (TUSAS) in Ankara hat es nach Regierungsangaben einen Terroranschlag gegeben. (Foto: dpa) Foto: Yavuz Ozden

Im Folgenden: Wie Ankara auf den Terroranschlag reagiert

Die türkische Regierung will Luftangriffe fortsetzen

