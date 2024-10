Batteriemetalle: Preisrutsch suggeriert Sicherheit – das könnte ein Trugschluss sein

Lesezeit: 5 min

Mit dem rasanten Preisverfall einiger für die Batterieherstellung wichtiger Metalle sanken auch die Befürchtungen hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit. Doch trotz fallender Preise bleibt die Versorgungssicherheit ungewiss.

Ein Mann arbeitet in der Mine Zola Zola bei Nzibira in der ostkongolesischen Provinz Süd-Kivu auf der Suche nach Mineralien und Erzen. Im Kongo liegen große Vorkommen von Rohstoffen, die weltweit in der Industrie benötigt werden. (Foto: dpa)

Foto: Jürgen Bätz