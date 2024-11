Lesezeit: 1 min

Die AfD geht mit konkreten Forderungen, darunter einem Austritt aus der EU, dem Euro und dem Pariser Klimaabkommen, in den kommenden Bundestagswahlkampf. Dies geht aus dem Entwurf für das AfD-Wahlprogramm hervor, das noch auf einem Parteitag am 11. und 12. Januar in Riesa diskutiert und abgestimmt werden soll.

Besucher des Landesparteitags der AfD Baden-Württemberg halten bei einer Abstimmung eine blaue "Ja"-Stimmkarte hoch (Foto: dpa). Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden: AfD fordert Austritt aus der EU und dem Euro im Wahlprogramm

Deutschland soll eine eigene Währung wieder einführen

AfD will eine neue europäische Gemeinschaft ohne die EU

