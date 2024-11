Lesezeit: 1 min

Ein Lkw-Fahrer hat auf der A1 und weiteren Autobahnen in Nordrhein-Westfalen mit einer gefährlichen Chaosfahrt erheblichen Schaden angerichtet. Die Polizei stoppte ihn schließlich bei Hagen.

Ein Lastwagen steht auf der A1 bei Hagen. Nach einer Lkw-Chaosfahrt über mehrere Autobahnen hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen einen auffälligen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen (Foto: dpa).

Unklarheiten und hohe Schäden

Nach einer gefährlichen Fahrt, die über mehrere stark frequentierte Autobahnen führte, hat die Polizei am Abend einen Lkw-Fahrer gestoppt und festgenommen. Wie viele Unfallopfer und beschädigte Fahrzeuge es genau gibt, ist bislang unklar.

Der Polizeisprecher Marcel Fiebig aus Düsseldorf erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass es zu mehreren Unfällen und erheblichen Sachschäden gekommen sei. Angaben zur Anzahl oder zum Zustand der Verletzten lägen noch nicht vor.

Lkw-Amokfahrt auf der A1

"Uns wurde ein Lkw mit extrem auffälligem Fahrverhalten gemeldet", so Fiebig. Der Fahrer habe trotz mehrfacher Aufforderungen der Polizei nicht angehalten, sondern sei mit hoher Geschwindigkeit in Schlangenlinien weitergefahren. Die Strecke führte über mehrere Autobahnen, bis die Fahrt schließlich bei Wuppertal gestoppt werden konnte. Details zum Ende der Chaosfahrt seien noch unklar, betonte der Sprecher. "Der Mann ist nun in unserer Obhut."

Laut WDR-Berichten kam der Lkw mit polnischem Kennzeichen etwa 300 Meter vor der Ausfahrt Hagen-West auf der A1 quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde in Handschellen abgeführt, während mehrere stark beschädigte Fahrzeuge direkt neben dem Lkw standen.

Prüfung auf Alkohol und Drogen

Die Identifizierung des Fahrers sowie Tests auf Alkohol oder Drogen seien laut Polizei im Gange. Es werde zudem eine umfassende Schadensaufnahme durchgeführt. "Warum er so gefahren ist, wissen wir noch nicht", erklärte Fiebig weiter. Der Fahrer sei mit seinem Lkw auf der A46, der A57 und der A1 unterwegs gewesen.

Eine genaue Zahl der Verletzten liege weiterhin nicht vor. Die Strecke der Amokfahrt auf der A1 und weiteren Autobahnen erstreckte sich nach WDR-Schätzungen über 70 bis 80 Kilometer. Die Polizei sei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um Unfallopfer zu suchen und die Schäden zu erfassen.

Nah Lkw-Unfall: Sperrungen und Betreuung für Autofahrer

Für betroffene Autofahrer wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Mehrere Abschnitte der A1, darunter zwischen Wuppertal-Nord und dem Westhofener Kreuz, sind weiterhin in beide Richtungen gesperrt. Auf der A46 ist der Bereich zwischen Wuppertal-Varresbeck und dem Kreuz Wuppertal-Nord ebenfalls nicht befahrbar. Die Sperrungen hängen mit den Unfällen auf der A1 und der Lkw-Amokfahrt zusammen.

Diese dramatische Chaosfahrt auf der A1 sorgt weiterhin für erhebliche Verkehrsprobleme und viele offene Fragen.