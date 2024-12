Lesezeit: 2 min

40 Prozent der Stellen in der Verwaltung fallen weg. Bei Baywa gibt es jetzt Klarheit, wie das Unternehmen saniert werden soll. So werden 26 von insgesamt 400 Standorten des Agrarhändlers abgebaut. Die Baywa-Aktien legten nur kurzzeitig zu.

Sanierungspläne werden präzisiert: Baustoffmarkt der Baywa in Großwallstadt. (Foto: dpa)

Der in einer tiefen Krise steckende Münchner Mischkonzern Baywa will im Zuge seiner Sanierung 1300 Stellen abbauen. Das soll hauptsächlich die zentrale Verwaltung treffen, die damit rund 40 Prozent ihrer Stellen verlieren soll, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Von den gut 400 Standorten sollen 26 geschlossen, das Auslandsgeschäft durch Verkäufe internationaler Beteiligungen geschrumpft werden. Das Sparprogramm hat die Unternehmensberatung Roland Berger ausgearbeitet.

Baywa-Aktie volatil, Analysten dennoch positiv

An der Börse ist die Meldung zum Stellenabbau zunächst gut angekommen. Der Wert der Baywa-Aktie kletterte am Mittwochvormittag leicht nach oben, rutschte am Nachmittag dann aber ab und zeitweise über 0,5 Prozent ins Minus. Von ihren einstigen Höchstständen bei annähernd 50 Euro ist die Baywa-Aktie selbstverständlich meilenweit entfernt. Allein seit Mitte 2024 büßte das Papier des Agrarhändlers mehr als 60 Prozent an Wert ein.

Baywa ist unter anderem der größte deutsche Agrarhändler, der Konzern spielt eine bedeutende Rolle für Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung im Süden und Osten Deutschlands. Von den 8.000 Vollzeitstellen in der Muttergesellschaft Baywa AG sollen 6.700 erhalten bleiben. Rechnerisch bedeutet dies, dass das Unternehmen über 16 Prozent seiner Belegschaft abbauen will. Die Gespräche mit dem Gesamtbetriebsrat haben laut Unternehmen begonnen, der Vorstand hofft auf eine Einigung bis Ende März 2025. Auf dem Konzern lasten Schulden in Milliardenhöhe, Erblast einer rapiden Expansion auf Pump im vergangenen Jahrzehnt.

Die Baader Bank gibt für die Baywa-Aktie ein Kursziel von 16 Euro aus, die Einstufung lautet "Add". Ein zweiter Entwurf eines Restrukturierungsberichts bestätige die Möglichkeit eines Konzernumbaus, schrieb Analyst Rene Rückert am 2. Dezember, also vor Bekanntwerden des Baywa-Stellenabbaus. Der Konzernumbau beinhalte zahlreiche notwendige Maßnahmen inklusive einer Kapitalerhöhung im Jahr 2025.

Wie die existenzbedrohende Krise sich im Sommer ausweitete

Die Krise bei der Münchner BayWa-Gruppe ist offenbar viel existenzbedrohender verlaufen als zunächst angenommen. Mitte Juli gab das Unternehmen bekannt, dass ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben wurde, um die angespannte Finanzlage zu bewerten. Die Folgen dieser Ankündigung waren gravierend: Innerhalb weniger Tage verlor die BayWa-Aktie rund 38 Prozent ihres Wertes.

Mindestens genauso schwer wiegt die Schuldenlast des Konzerns, die sich derzeit auf 5,8 Milliarden Euro belaufen soll. Das sorgt für erhebliche Unsicherheit bei Investoren und Aktionären und wachsende Kritik an der Unternehmensführung von BayWa-Chef Marcus Pöllinger.

