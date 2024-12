Lesezeit: 3 min

Die Reise von Merz in die Ukraine kommt nur eine Woche nach dem Besuch von Kanzler und Rivale Olaf Scholz. Merz will die Ukraine weiter konsequent unterstützen. Auch ein Treffen mit dem Präsidenten Selenskyj steht auf dem Plan. Kommt „Taurus“ auf den Tisch?

Friedrich Merz (l), Unions Kanzlerkandidat und CDU Bundesvorsitzender, kommt am Bahnhof in Kiew in der Ukraine an. Merz hält sich für einen Tag in ukrainischen Hauptstadt auf. (Foto: dpa)

Foto: Michael Kappeler