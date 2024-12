Lesezeit: 5 min

Wenn Apotheker, Anwälte und Ärzte ihre Altersvorsorge organisieren, fließen regelmäßig Milliarden in fragwürdige Immobilienprojekte. Das hat schon Tradition. Schon in den 1980er-Jahren waren es sogenannte Bauherrenmodelle, bei denen es in erster Linie um Steuerabschreibungen ging. Ob die Bauprojekte ökonomisch sinnvoll sind, wird so oft zum Glücksspiel - nicht selten sind Verluste zu verbuchen. Droht jetzt eine Milliarden-Blase durch Mezzanine-Finanzierungen zu platzen?

Viel Schein, großer Leerstand: Am Markt für Bürobauten wurden jahrelang Projekte mit fragwürdigen Mezzanine-Finanzierungen hochgepäppelt. Nun droht eine Blase. (Foto: dpa)( Foto: Soeren Stache

Im Folgenden: Warum die Projektentwickler am Immobilienmarkt nicht aus der Finanzkrise gelernt haben

Wieso Pensionskassen leichtfertig Anleger-Gelder für schmale Dividenden verliehen haben - ohne Absicherungen im Grundbuch

Weshalb die Bankenaufsicht keinen Überblick hat, wie viele Milliarden durch Mezzanine-Geschäfte im Feuer stehen

