Lesezeit: 1 min

Heraeus erwartet für 2025 ein weiteres Rekordjahr für Gold. Der Preis könnte bis auf 2.950 US-Dollar steigen, gestützt durch Zinssenkungen, den schwächeren Dollar und anhaltende geopolitische Unsicherheiten. Das Handelshaus prognostiziert eine weiterhin starke Nachfrage, insbesondere aus Asien und bei den Notenbanken. Auch die US-Staatsverschuldung könnte den Wert des Edelmetalls weiter antreiben.

Gold, Gold, Gold: In Zeiten der Unsicherheit investieren viele in das begehrte Edelmetall - so steigt der Preis. (Foto: dpa)

Foto: Sven Hoppe