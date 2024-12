Lesezeit: 2 min

Teilen article_share:article

Der deutsche Luxusmarkt scheint wieder gesund und munter zu sein, nachdem das Segment im Jahr 2023 unter Druck geraten ist als Verkäufe von Spitzenimmobilien in den Hauptstädten hauptsächlich wegen steigender Zinsen schrumpften. Ein Immowelt-Ranking zeigt, wo in diesem Jahr die teuersten Häuser und Wohnungen in Deutschland wieder gut gekauft wurden.

Starke Kontraste: Ein gutes Jahr für den deutschen Luxusimmobilienmarkt, während in vielen Großstädten sich sogar Doppelverdiener keine Miet- oder Eigentumswohnungen mehr leisten können. (Foto: VON POLL IMMOBILIEN Sylt)

Im Folgenden: Welche Städte die Trophäen gewinnen – für die teuersten Häuser sowie Wohnungen in diesem Jahr

Welche Immobilien im Premiumwohnungsmarkt am beliebtesten waren

Wie viele Zimmer im Durchschnitt in den teuersten Häusern in Deutschland zu genießen sind 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel