Lesezeit: 2 min

Teilen article_share:article

Gerade ist der Begriff "Ampel-Aus" zum (Un)-Wort des Jahres gewählt und ordentlich abgefeiert worden dafür - als Akt der politischen Erleichterung. Trefflich, dass am heutigen Tag auch das 100-jährige Ampel-Jubiläum am Potsdamer Platz zu zelebrieren ist - die echte Ampel in Deutschland, die erste Europas sogar. Als technische Neuerung war es ein Zeichen des Aufbruchs inmitten der Wirren der Weimarer Republik. Die Goldenen Zwanziger Jahre begannen damals. Diesmal vielleicht auch? Obwohl die Ampel längst (von der EU verordnet) vom Kreisverkehr verdrängt wird!

Der Nachbau des Ampelturms steht seit 1997 am Potsdamer Platz. Im Vordergrund zeigt eine moderne Ampel für die Fußgänger rot. Der Turm wurde 1924 errichtet und war eine der ersten Lichtanlagen zur Verkehrsregelung in Europa. (Fotos: dpa) Foto: Monika Skolimowska

Im Folgenden: Rot, gelb und grün - im satten Licht der neuen Elektrizität und bei voller Aufmerksamkeit der noch ungeübten Kraftfahrer und anderen Verkehrsteilnehmer. Am Potsdamer Platz wurden am 15. Dezember... Rot, gelb und grün - im satten Licht der neuen Elektrizität und bei voller Aufmerksamkeit der noch ungeübten Kraftfahrer und anderen Verkehrsteilnehmer. Am Potsdamer Platz wurden am 15. Dezember... 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

6 Monate Zugriff für nur 1,00 EUR/Monat ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel