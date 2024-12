Lesezeit: 2 min

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Im Englischen spricht man von „Fool´s gold“, wenn mal wieder der Schein trügt – und Katzengold die Augen zum Leuchten bringen. Dass der Wert der Goldplättchen und Barren derzeit dramatisch ansteigt, hat nämlich maßgeblich mit dem Verhalten der Zentralbanken seit 2022 zu tun. Die haben die Mengen gut und gerne verdoppelt, weiß Gold-Analyst Krishan Gopaul. Das ist zwar keine Warnung, was den Wert betrifft, aber relativiert immerhin den Trend.

So oder so ähnlich sieht es im Tresorraum aus: Mitarbeiter der Bundesbank tritt anno 2018 durch eine mit Fotos von Goldbarren bedruckte Tür der Sonderausstellung „Gold. Schätze in der Deutschen Bundesbank“. (Foto: dpa)

Foto: Frank Rumpenhorst