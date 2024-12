Lesezeit: 4 min

Der aktuelle Wohnmarkt bereitet Volk wie Bundesregierung Kopfzerbrechen. Laut Umfragen glauben immer weniger Deutsche daran, sich den Traum vom Haus erfüllen zu können. Die Linke will dagegenwirken: Ein sechsjähriger Mietenerhöhungsstop plus ein bundesweiter Mietendeckel soll den Markt bezahlbarer machen, so ein Positionspapier der Linken.

Die Linken fordern 6 Jahre Mietenstopp: Eine Lösung für Mieter? (Foto: dpa) Foto: Paul Zinken

Im Folgenden: Welche Maßnahmen gibt es, um die explodierenden Mieten auf dem Wohnungsmarkt zu regulieren?

Was hat der schwächelnde Bau mit den Mietpreiserhöhungen zu tun?

