Lesezeit: 2 min

Ein Flugzeugunglück erschüttert Südkorea: Eine Boeing 737-800 zerschellt am Flughafen Muan, nur zwei Menschen überleben. Während Ermittler die Ursachen klären, wirft ein weiterer Vorfall bei derselben Airline neue Fragen auf. Nun stehen die Sicherheitsstandards des beliebten Flugzeugtyps im Fokus – und das Vertrauen der Passagiere auf dem Prüfstand.

Mitglieder eines Rettungsteams arbeiten am Wrack eines Flugzeugs auf dem internationalen Flughafen von Muan. Bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein Passagierflugzeug verunglückt. (Foto: dpa)

Foto: Ahn Young-joon