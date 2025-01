Trump schuldig - aber keine Strafe

Lesezeit: 2 min

Mit aller Kraft versuchte Trump zu verhindern, dass kurz vor seinem Amtsantritt die Strafe im Schweigegeld-Prozess verkündet wird. Es gibt zwar keine Repressalien für ihn, aber einen großen Makel.

Demonstranten protestieren in New York vor dem Strafgericht in Manhattan vor dem Beginn der Urteilsverkündung in der Schweigegeldaffäre des designierten US-Präsidenten Trump. (Foto: dpa)

Foto: Yuki Iwamura