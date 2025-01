Lesezeit: 3 min

Teilen article_share:article

Der frühere Trump-Berater Bannon hält Musk für eine „böse Person“, die er gern aus dem Weißen Haus fern halten würde. Der Streit entzündet sich unter anderem an dem Thema Migration. Der Grund: Trump hat sich auf Musks Seite gestellt und will Visa für Fachkräfte verteilen, was Bannon auf die Palme bringt.

Möchte Elon Musk den „Kopf abreißen“ und setzt schon an: Foto von Steve Bannon, dem ehemaligen Berater des US-Präsidenten, im „Hotel Adlon" in Berlin (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden: Warum Steve Bannon und Elon Musk sich derzeit öffentlich angreifen

Warum es im Kern um Trumps veränderte Bereitschaft für neue Visa geht

Weshalb Bannon ausgerechnet Musks Einsatz für Rechtsextremisten unterstützen will 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel