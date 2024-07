Lesezeit: 4 min

Einst ein entschiedener Trump-Gegner tritt J.D. Vance nun an dessen Seite im Rennen um das Weiße Haus an. Der Vize soll vor allem bei Industriearbeitern in den „Swing States“ punkten.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige US-Präsident Donald Trump und sein designierter Vize J.D. Vance nehmen am ersten Tag der Republican National Convention teil. (Foto: dpa) Foto: Evan Vucci

Lesen Sie in diesem Artikel: 2024 hält Donald Trump es mit der Verkündung seines Vize ein wenig so wie damals mit seiner Reality-Show „The Apprentice“: Erst mal fliegen Leute raus. Während die Delegierten beim Parteitag... 2024 hält Donald Trump es mit der Verkündung seines Vize ein wenig so wie damals mit seiner Reality-Show „The Apprentice“: Erst mal fliegen Leute raus. Während die Delegierten beim Parteitag... article:full_access

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.