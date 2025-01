Lesezeit: 5 min

Nach jahrelangem Streit ist klar: Die DFL darf für Polizeikosten bei Hochrisikospielen in der Bundesliga zur Kasse gebeten werden. Aber was hat das nun höchstrichterlich bestätigte „Bremer Modell“ für Konsequenzen in den Ländern? Viele Fragen bleiben nach dem eindeutigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts offen - und die DFL bleibt stur.

Bundesligaspiel 2023: VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt am 23. Spieltag in der Mercedes-Benz-Arena. Fans des VfB Stuttgart singen in der Cannstatter Kurve und zeigen ihre Fanschals. Einige Anhänger des VfB lieferten sich damals auch Auseinandersetzungen mit Eintracht.Fans, die zu Behinderungen des Zugverkehrs führten (Foto: dpa) Foto: Christoph Schmidt

Im Folgenden: Was ist das "Bremer Modell" und warum Polizeikosten bei Hochrisikospielen noch immer umstritten sind

Wieso die DFL sich bitten lässt und ihrer Verantwortung nicht nachkommt

Was die Bundesländer Vereinen und Fans als Lösung des Zielkonflikts anbieten wollen

