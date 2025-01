Panorama

Messerangriffe Deutschland: Was sagen die Statistiken über Herkunft und Motive?

Der tödliche Messerangriff in Aschaffenburg sorgt für Diskussionen über Messergewalt und Migration. Welche Rolle spielt der Migrationshintergrund bei solchen Taten? Neue Daten aus der Kriminalstatistik bieten Einblicke in die Herkunft von Tatverdächtigen und zeigen einen Anstieg von Messerangriffen in Deutschland.