Panorama

Generationenvertrag 2.0 - warum sich Alt und Jung dringend brauchen

"Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben, sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher, und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten" - so klagten schon die alten Babylonier auf einer Tontafel vor mehr als 3.000 Jahren. Ist der Generationenkonflikt der menschlichen Gesellschaft eigen? Und welche Rolle spielt dabei Social Media? Es wirkt mitunter so, als würden Babyboomer, Generation Z & Co gegeneinander ausgespielt. Doch was ist dagegen zu tun - Stichwort Generationenvertrag 2.0?