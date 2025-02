Immobilien

Immobilienmarkt: Entwicklung 2025 und wie Sie darauf reagieren sollten

2025 bringt eine Reihe an Immobilienmarkt-Entwicklungen mit sich, darunter die neue Grundsteuer, sinkende Kreditzinsen, Veränderungen bei den Baufinanzierungen und Co. Wie sich der seit 2023 anhaltende Preisverfall der Kaufimmobilien entwickelt, was Mieter zu erwarten haben und ob die Immobilienwende wirklich kommt, gibt es hier. So sieht die Immobilienmarkt-Entwicklung 2025 aus!