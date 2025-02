Unternehmen

Rheinmetall-Aktie nach Großauftrag mit Auf und Ab an der Börse

Die Bundeswehr beschert dem Rüstungskonzern Rheinmetall einen Großauftrag in Milliardenhöhe. An der Börse ist mächtig Bewegung drin. Am Montag kletterte die Rheinmetall-Aktie auf ein neues Rekordhoch. Am Dienstag folgte eine Talfahrt, mittlerweile geht es wieder bergauf.