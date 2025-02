Panorama

Russischer Geheimdienst hinter Auto-Sabotagen vermutet

Eine Serie von Sabotageakten gegen Autos sorgt für Unruhe in Deutschland. Die Polizei vermutet dahinter einen russischen Geheimdienst, der mit Spionage und Sabotage die Gesellschaft verunsichern will. Ermittler gehen davon aus, dass die Täter finanziert wurden. Papierschnipsel am Tatort deuteten auf radikale Klimaaktivisten hin – möglicherweise eine gezielte Inszenierung.