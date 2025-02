Politik

Insekten im Essen: EU erlaubt UV-Behandlung für Insektenpulver in Lebensmitteln

Seit dieser Woche darf in der Europäischen Union UV-behandeltes Insektenpulver in Lebensmitteln verwendet werden. Es geht dabei um Pulver ganzer Larven des Mehlkäfers. Unternehmen sehen Insekten als effiziente Proteinlieferanten. Was sagen Verbraucher?