Wirtschaft

Work-Life-Balance: Wie sie funktioniert und warum sie so wichtig ist

Nochmal die E-Mails morgens vor der Arbeit checken und am Wochenende vom Handy mit der Arbeitsgruppe chatten - wer kennt das nicht? Machbar, aber im schlimmsten Fall kann eine schlechte Work-Life-Balance zu Burnout oder anderen schweren psychischen oder körperlichen Erkrankungen führen. Warum also ist eine gute Work-Life-Balance so wichtig und wie verbessert man sie?