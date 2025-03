In Mannheim soll am Montagmittag ein Auto in eine Menschenmenge am Paradeplatz gerast sein. Derzeit läuft ein Polizei-Großeinsatz (Foto: dpa)

Derzeit läuft ein polizeilicher Großeinsatz in der Mannheimer Innenstadt im Bereich Wasserturm/Plankenkopf. Das Portal Mannheim 24 vermeldete nach Bestätigung des Polizeipräsidiums Mannheim, dass es aktuell am Paradeplatz zu einem Großaufgebot von Einsatzkräften kommt. Erste Medienberichten zufolge soll am Rosenmontag um zirka 13.00 Uhr ein Auto in eine Menschenmenge gerast sein. Der Täter wurde demnach von der Polizei gefasst. In der Innenstadt von Mannheim kommt es daher aktuell zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei DWN erfahren die laufende Updates zum Vorfall in Mannheim.

Mannheim: Polizei-Großeinsatz nach mutmaßlicher Amokfahrt - mindestens zwei Tote und zahlreiche Verletzte

Das Polizeipräsidium Mannheim informierte auf den sozialen Netzwerken zum aktuellen Großeinsatz, hält sich aber zu laufenden Ermittlungen bisher weitgehend bedeckt: "Derzeit kommt es in der Mannheimer Innenstadt, Bereich Wasserturm/Plankenkopf zu einem polizeilichen Einsatz. Polizei und Rettungskräfte sind auf der Anfahrt. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. In diesem Zusammenhang kann es in der Innenstadt zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, auch der Öffentliche Personennahverkehr ist betroffen." Foto: Boris Roessler Die Polizei patrouilliert im Innenstadtbereich am Mannheimer Paradeplatz.

Wie die Zeitung Die Rheinpfalz berichtet, soll ein schwarzer Ford mit hoher Geschwindigkeit vom Wasserturm zum Paradeplatz gerast sein. Die Intensivstation der Universitätsklinik habe Katastrophenalarm ausgerufen. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, soll ein Mitarbeiter vor Ort eine unter einer Plane liegende Person gesehen haben. Überall lägen Trümmerteile von zersprengten Buden, so die dpa weiter. Die BILD spricht aktuell von zwei Toten und von insgesamt 14 Verletzten - darunter Schwerverletzte. Das Boulevardblatt bezieht sich auf eine ungenannte Quelle aus Sicherheitskreisen.