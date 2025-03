Unternehmen

Verdi-Warnstreiks: Flughafen-Wahnsinn - halbe Millionen Passagiere bleiben am Boden

Fluggäste müssen sich am Montag (10. März) auf erhebliche Einschränkungen einstellen: Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem ganztägigen Warnstreik an mehreren großen deutschen Flughäfen auf. Betroffen sind unter anderem die Gepäckabfertigung und die Flughafenfeuerwehr, was zu Verzögerungen und Ausfällen führen dürfte.