Ein Arzt untersucht im Olgahospital des Klinikums Stuttgart ein Kind. Bislang etwa rund 1000 Kinder in Deutschland könnten nach Experteneinschätzung in der Pandemie am multisystemischen Entzündungssyndrom Pims als Folge einer Corona-Infektion erkrankt sein. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow