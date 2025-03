Unternehmen

Biontech Rekordumsatz während Corona: Jetzt Rekordverluste und Stellenabbau beim Corona-Impfstoffhersteller

Einst Milliardengewinne, nun Millionenverlust: Nach Rekordumsätzen mit dem Corona- mRNA-Impfstoff ist Biontech in die Verlustzone gerutscht. Das Mainzer Pharmaunternehmen kündigt Stellenabbau an – auch in Deutschland. Gegen den Impfmittelhersteller laufen mehrere Schadensersatzprozesse wegen schwerer Impfschäden.