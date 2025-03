Panorama

Bluttat in Amsterdam: Messerattacke mit mehreren Verletzten in den Niederlanden

Messerattacke in Amsterdam! Am Donnerstagnachmittag wurden in der niederländischen Metropole mehrere Menschen niedergestochen. Polizeiautos, Krankenwagen und ein Hubschrauber sicherten den Tatort. Bei dem Angriff wurden offenbar mindestens fünf Menschen verletzt.